Una Acústica de luxe combina grans grups amb autors locals i emergents

La dissetena Acústica posa punt final a la temporada de festivals d'estiu de l'Alt Empordà amb un cartell de luxe, transversal i intergeneracional : des de Bhuos en família fins a Mishima, passant per l'eurovisiu Alfred García, els Catarres, Núria Graham, Jair Domínguez DJ o Love of Lesbian. Una festa musical que l'any anterior va acollir més de 100.000 espectadors i enguany es preveu augmentar el nombre d'assistents gràcies a l'obertura d'un dia abans de l'escenari amb més aforament.Com cada any, l'Acústica inclou grups de música que lideren l'escena musical catalana com Joan Dausà, els Catarres, Animal o la Raíz. Però també nous valors com, Pupil·les o el Senyor Oca. Tampoc deixa de banda els artistes locals, com Juanjo Bosk, Bannana Beach, Lidami o Serial Killerz, entre altres. Aquesta combinació equilibrada permet a l'Acústica retroalimentar-se, ja que alguns dels artistes que s'estan donant a conèixer avui, més endavant seran els caps de cartell del festival. Tal com ha explicat a NacióDigital el director de l'Acústica, Xavi Pascual , l'edició d'enguany "ha sortit molt eurovisiva". Destaca l'actuació d'Alfred García, que farà un dels seus primers concerts en solitari, i els representants de França a Eurovisió, Madame Monsieur.La transversalitat del festival no només es deu als diferents estils de música que acull, sinó també per la capacitat d'adaptar-se a públics de totes les edats. Un exemple n'és l'Acustiqueta, que atrau els més menuts; podran divertir-se acompanyats pels pares amb Bhúos en família, Reggae per per Xics, The Penguins, Macedònia, Marc Parrot amb Eva Armisén o l'Orquestra Di-versiones. Aquesta vessant de l'Acústica cada vegada atrau a més gent, una prova n'és l'augment del nombre de concerts.Un dels motius pels quals Pascual té l'esperança d'augmentar el nombre de visitants, és l'obertura de l'escenari Rambla -que és el que té més aforament- un dia abans que en les anteriors edicions. Enguany l'Acústica comptarà amb quatre escenaris al centre de la ciutat, a la Rambla, a la plaça Catalunya, a la Palmera i a la balconada del Teatre Jardí. A més, també actuarà Madame Mustach a la terrassa de la Biblioteca Fages de Climent.Més enllà dels concerts, també s'obrirà el dijous a la tarda a la plaça de la Font Lluminosa l'Acústica Market. L'espai comptarà amb vuit parades en les quals joves dissenyadors de moda mostren les seves creacions i les venen al públic. També, arran bona rebuda de l'any anterior, s'ampliarà la zona de food trucks a la plaça Josep Pla, a més de l'espai gastronòmic que ja es va situar l'any passat en un dels extrems de la Plaça Catalunya.Un dels exemples que demostra que l'Acústica mobilitza el teixit cultural de la ciutat és l'acte que ha organitzat la Llibreria Low Cost el divendres al vespre a la plaça de l'Ajuntament. Es presentarà un llibre molt especial: El món segons Halldor, La fórmula secreta islandesa del bon rotllo, de l'islandès Halldor Mar, més conegut pel Katalonski de TV3. També a la plaça de l'Ajuntament se celebrarà la fira del disc del col·leccionista el dissabte a les cinc de la tarda.Enguany, l'Ajuntament de Figueres ha organitzat una xerrada aquest dijous a les set de la tarda a la plaça de la Font Lluminosa. A l'acte s'explicarà el funcionament del Punt de Suport, que anirà a càrrec de representants de la comissió pel seguiment del Protocol contra les agressions sexistes i de l'entitat Ranura. El protocol posa especial atenció en la prevenció i la sensibilització de la violència (no només la física i més visible) del sistema patriarcal.A diferència de l'any passat, a l'Acústica 2018 no se celebrarà cap concert de pagament. De fet, el tema econòmic va ser un dels motius pels quals la continuïtat de l'Acústica a Figueres estava en perill. Els organitzadors, que reben una aportació municipal que cobreix el 35% de les despeses del festival, van haver d'organitzar altres edicions amb la incertesa de si el consistori finalment els ajudaria econòmicament. Per aquest 2018 i pels dos anys següents, però, ja s'han pactat i assegurat les subvencions.

