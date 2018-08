El jutge deixa en llibertat amb càrrecs l'agressor de la Ciutadella

🚩ÚLTIMA HORA: A raíz de una denuncia, la @policia detiene en #Barcelona por un delito de odio y otro de lesiones al presunto agresor de una mujer que retiraba lazos amarillos en la vía pública. #SomosTuPolicía #EstamosPorTi — Policía Nacional (@policia) 29 d’agost de 2018

El titular del Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona que investiga les denúncies creuades presentades per un home i una dona que van tenir una baralla al parc de la Ciutadella quan ella intentava treure llaços grocs, ha deixat en llibertat amb càrrecs l'agressor i ha dictat una ordre d'allunyament contra el. Això, precisament, és el que havia demanat prèviament la Fiscalia. D'aquesta manera, el magistrat prohibeix a l'home acostar-se a menys de 500 metres de la dona russa a qui va agredir.La policia espanyola ha detingut l'home aquest matí per delicte d'odi i un altre de lesions. Aquest mateix dimarts, la dona havia interposat una denuncia per lesions i un delicte d'odi davant de la policia espanyola. Està previst que aquest matí l'home detingut passi a disposició judicial.Tot i que el més habitual hagués estat denunciar el cas als Mossos d'Esquadra, la dona havia insistit a fer-ho davant la policia espanyola, en concret a la comissaria de la Verneda, i va aportar l'informe mèdic sobre les lesions.La dona va explicar als agents que l'agressió va tenir lloc per la retirada de llaços grocs i que l'agressor també la va insultar per ser estrangera, en concret russa.El suposat agressor també va interposar una denúncia contra la dona, en aquest cas, davant dels Mossos. Les dues denúncies s'acumularan al mateix jutjat d'instrucció i serà el jutge qui determini si un dels dos cossos policials assumeix tota la investigació o el cas s'instrueix sense cap més intervenció directa de la policia.El marit de la dona agredida -militant de Ciutadans- va assegurar que la seva dona "va arribar a témer per la seva vida". "Primer li va clavar una bufetada a la cara i després li va donar un altre cop de puny i va començar a acarnissar-se amb ella. Jo no els vaig poder separar i va haver de venir la gent a fer-ho", va argumentar.No obstant això, va aclarir que el presumpte agressor "no va arribar a trencar el nas" a l'agredida com s'havia apuntat des de l'informe que s'havia fet en primera instància a l'ambulància que la va atendre.Per la seva banda, el presumpte agressor va assegurar que va ser "una baralla" per motius de civisme i no per causes polítiques. De fet, el presumpte agressor va detallar a TV3 i La Vanguardia que ell també va rebre "una mossegada".Els fets van passar aquest dissabte al migdia quan una parella i els seus tres fills passejaven a prop del parc. En un moment donat els nens van arrencar llaços grocs i els van llençar a terra, i l'home els hauria recriminat que embrutessin la ciutat. A partir d'aquí, segons diversos testimonis, va començar una baralla entre l'home i la mare dels nens, la qual va rebre un cop a la cara que li va causar una fractura al nas. Segons ha pogut saber l'ACN, el presumpte agressor ja ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per donar la seva versió dels fets.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)