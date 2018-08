Sant Esteve de Palautordera acull unes colònies per a nens de pares i mares amb càncer

L'AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona organitza unes colònies gratuïtes, del 2 al 6 de setembre, per a 45 nens i joves d'entre 7 i 17 anys. Tots ells tenen una cosa en comú: el seu pare o la seva mare pateix càncer.Els campaments tenen l'objectiu que els participants gaudeixin d'un espai de diversió on poder parlar amb altres companys que viuen la mateixa situació. "Les colònies sorgeixen a partir de les necessitats que tenen els pares sobre com tractar la malaltia amb els nens: dubtes sobre com informar-los, com explicar-ho; són una oportunitat per a que aquests ho entenguin de la millor forma possible”, explica la Teresa López, coordinadora de l'Àrea de Programes i Serveis de l’AECC-Barcelona. Mitjançant activitats lúdiques, esportives i tallers psicoemocionals podran conèixer i establir noves relacions amb altres nens i joves, a més d'expressar i compartir l'experiència de tenir un pare o mare malalt.Es tracta de la segona edició d'aquestes colònies, i tindran lloc a la casa de colònies Castell de Fluvià, a Sant Esteve de Palautordera. Situada en plena natura, al peu del Parc Natural del Montseny, els participants realitzaran activitats d'aventura, piscina, granja, gimcanes, excursions, manualitats i jocs de nit, tot això acompanyats de monitors de temps lliure i psicòlogues de l'AECC-Catalunya contra el Càncer."Una de les activitats més importants que es realitza és el taller de les emocions, on els participants poden expressar el que senten i compartir-ho amb altres nens que estan passant el mateix que ells", explica Teresa López.

