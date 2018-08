L'ultra de Balsareny, a un pas de deixar Lledoners per evitar el xoc entre feixistes i independentistes

Raúl Macià, el feixista de Balsareny, ja es troba en el mòdul d'ingressos del centre penitenciari dels Lledoners després que aquest dimecres al matí s'hagi presentat voluntàriament per al seu reingrés. Macià ha perdut el tercer grau penitenciari que gaudia després que la junta de tractament penitenciari analitzés les evidències que l'apunten com el principal autor de les agressions a set persones, el passat 30 de juliol, que havien acabat de penjar una estelada a la plaça Onze de Setembre de Manresa A partir d'aquí, des del mòdul d'ingressos, Serveis Penitenciaris ha d'analitzar on Raúl Macià continuarà completant la seva condemna fins a la totalitat -venç el 26 de novembre de 2020- o fins a l'atorgament d'un nou tercer grau. Està descartat que l'espanyolista coincideixi a Lledoners amb els set presos polítics que es troben en un mòdul de presos no violents.Segons ha pogut conèixerla decisió està en si ingressarà en el mòdul de presos amb antecedents violents de Lledoners o, fins i tot, podria ser traslladat a un altre centre penitenciari de la demarcació, per evitar que els seus seguidors espanyolistes convoquin concentracions a l'exterior de la presó que puguin coincidir amb les de suport als presos polítics.Raúl Macià es trobava en tercer grau penitenciari d'una condemna de tres anys i nou mesos per robatori amb arma de foc i sis més per tràfic de drogues. La pena li vencerà el 26 de novembre de 2020.Amb aquesta, serà la tercera vegada que a Macià li retiren el tercer grau penitenciari i ha de reingressar a presó. En tots tres casos per faltes o delictes comuns, però amb component de caire ideològic. La primera ocasió va ser quan va arrencar un rètol de Sallent amb la llegenda "Municipi per la Independència" i la segona per intentar sabotejar la Marxa de torxes per la independència de Balsareny , el 10 de setembre de 2017.El feixista de Balsareny no podrà viure des del carrer el proper Onze de Setembre ni el primer aniversari de l'1-O.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)