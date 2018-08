Cárdenas amenaça amb denunciar TVE

El ja expresentador del programa Hora Punta, Javier Cárdenas, no ha digerit bé la decisió de TVE de cancel·lar el late show. La decisió no estava clara, però finalment la renovada directiva de Televisió Espanyola, liderada per Rosa Maria Mateo va optar per descartar la renovació del programa. Cárdenas ha criticat durament la televisió pública espanyola i, en una publicació a les seves xarxes socials, amenaça de denunciar-la.El conductor i director del programa ha compartit un comunicat, redactat per un despatx d'advocats de Barcelona, titlla la cancel·lació del projecte d'"unilateral" i ressalta que fa "expressa reserva de totes les accions legals pertinents". "L'únic objectiu és no deixar sense feina als quasi 80 professionals que viuen del sou del programa", assegura.Quan fa unes setmanes hi havia rumors que parlaven de la cancel·lació del programa, Cárdenas va voler deixar clar que no seria així. "Seguim treballant amb la finalitat de poder emetre el primer programa el pròxim 25 de setembre", afirmava contundentment el presentador d'Hora Punta. Va deixar clar que totes les referències a la cancel·lació no eren més que estimacions i visions parcials, "que no es corresponen amb la realitat contractual".Ara, en substitució de Cárdenas, Raquel Sánchez Silva serà l'encarregada de presentar un nou programa que ocuparà la mateixa franja horària.

