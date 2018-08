El Suprem abordarà el 5 de setembre les recusacions dels magistrats que jutjaran el procés

La Sala del 61 del Tribunal Suprem abordarà el proper 5 de setembre l'incident de recusació plantejat per onze processats contra cinc magistrats que hauran de jutjar la causa del procés . L'incident de recusació l'analitzarà l'anomenada Sala del 61 del Tribunal Suprem, que es reunirà a les 9.30h per estudiar les al·legacions de totes les parts i haurà de decidir si aparta aquests magistrats del tribunal que haurà de jutjar els líders independentistes.Fins al moment, la Fiscalia ja s'ha oposat a aquestes recusacions. L'incident de recusació s'adreça a Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez, Luciano Varela Castro i Antonio del Moral García. Tots ells (a excepció de Del Moral que substitueix l'exfiscal general Julián Sánchez Melgar) van formar part de la sala que va admetre a tràmit la querella interposada per l'exfiscal José Manuel Maza, el passat 31 d'octubre i que va desencadenar tot el procés judicial. Per això, els processats demanen apartar-lo.El Tribunal Suprem ha rebut sis peticions de recusació. Per una banda, la presentada per la defensa de Rull, Turull i Sànchez (a la qual s'ha adherit Forn), una altra de Romeva i Junqueras, una tercera de Puigdemont, Puig i Pontsatí i tres més d'individuals presentades pels lletrats de Forcadell, Borràs i Cuixart.La Sala del 61 és l'encarregada de resoldre aquest tipus d'incidents de recusació. Està formada per 16 magistrats, inclòs el president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, els presidents de les cinc sales i també el magistrat més antic i el més modern de cadascuna d'elles. En aquest cas, el president de la Sala Segona, Manuel Marchena, no podrà formar-ne part ja que és un dels magistrats a qui proposen recusar.

