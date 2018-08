Larrosa es distancia de Ros i s'obre a nous consensos: «Farem canvis»

Fèlix Larrosa ha estat investit aquest dimecres alcalde de Lleida en un ple extraordinari que ha servit per veure que el nou Paer en cap es vol desmarcar de la figura d'Àngel Ros. De la seva primera intervenció com a primer edil se'n poden extreure dues conclusions clares: la primera és que ell no és com el seu antecessor, i la segona pivota sobre una voluntat d'obrir-se a nous pactes que fins ara tenien poc recorregut.Larrosa no s'ha cansat de repetir en la seva primera intervenció com a alcalde de la capital del Segrià que la seva tasca al capdavant de la Paeria es basarà en la cultura del pacte, una paraula que ha repetit en diverses ocasions amb la intenció de definir-se, ja d'entrada, com un polític de consens. "Farem canvis", ha assegurat Larrosa, que posteriorment ha remarcat a la premsa que es podrien trobar "més de set diferències" entre ell i l'actual ambaixador d'Andorra.En aquest sentit, ha recordat els acords arribats amb tots els partits mentre ell ha estat regidor d'Urbanisme, i després d'agrair a Ciutadans i a PP el suport al govern municipal des del 2015, ha estès la mà a la resta de grups municipals."Comença una nova etapa. No renuncio a l'herència de Ros, però tampoc a la il·lusió de ser alcalde", ha dit un Larrosa que ha posat en valor el seu catalanisme que beu del llegat de Rafel Campalans, a qui ha citat durant el seu discurs. El nou alcalde ha assegurat que Montse Mínguez serà la seva "mà dreta" fins al final de la legislatura, i ha apuntat que no hi haurà canvis de regidors. Tots ells més l'edil d'Units per Avançar, Rosa Mari Salmerón, l'han votat com alcalde. En total nou vots, un més que els que va tenir Ros fa tres anys.

