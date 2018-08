Sánchez no preveu que Torra se salti la llei espanyola en els propers mesos

Una tardor calenta de mobilitzacions als carrers de Catalunya. Aquesta és l'escenari que espera en els pròxims mesos el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que descarta, però, que el Govern encapçalat per Quim Torra incorri en un nou acte il·legal que propiciï una la intervenció de l'autonomia per part de l'Estat.En conversa informal amb els periodistes que l'acompanyen en la seva gira iberoamericana, Sánchez ha subratllat com, més enllà de declaracions que "inflamen" l'ambient, la Generalitat, amb Torra al capdavant, no ha incorregut en cap il·legalitat i l'executiu espanyol tampoc preveu que traspassi aquesta línia en les setmanes que han de venir amb la celebració de la Diada de l'11 de setembre i l'aniversari del referèndum d'independència de l'1 d'octubre.Tampoc compta Sánchez amb un avançament electoral a Catalunya perquè, assegura, tots els partits són conscients que el resultat no serà molt diferent dels últims comicis. El canvi que percep el líder del PSOE a Catalunya té a veure amb el desig de molta gent que s'obri "una nova etapa".Un nou període que, segons ell, hauria de servir per millorar l'autogovern de Catalunya perquè, assevera, l'executiu espanyol no pot ni oferirà cap proposta d'autodeterminació. Però sí que està disposat a parlar de l'autogovern català i d'una reforma de l'Estatut que, si s'acorda, requeriria l'aprovació de la ciutadania en referèndum. Aquesta votació satisfaria l'anhel majoritari de la societat catalana de votar un acord, segons la seva anàlisi.Sánchez aconsella a l'independentisme que faci "autocrítica" de com s'han fet les coses perquè, els ha recordat, han intentat imposar la seva visió sense tenir una majoria social al darrere, ni tan sols la majoria de tres cinquens que es requereix per reformar l'Estatut.Així que, abans d'exigir al govern espanyol que presenti una proposta per a l'autodeterminació de Catalunya, el "primer que haurien d'aconseguir" és l'acord entre les forces polítiques catalanes, que es mantenen dividides al voltant d'aquesta qüestió. Per aquest motiu Sánchez sosté que el consens possible entre catalans passa per millorar l'autogovern.A l'entorn de l'aniversari de l'1 d'octubre, Sánchez celebrarà un consell de ministres a Barcelona en el qual s'aprovaran mesures que afectaran "els problemes reals" dels catalans. El president espanyol vol demostrar que l'Estat està "present" a Catalunya i que el seu executiu disposa d'un projecte polític per a tots i cada un dels territoris d'Espanya. Celebrarà, de fet, un altre consell de ministres a la tardor a Andalusia.En paral·lel a aquest desplegament de la presència d'Espanya a Catalunya, Sánchez està determinat a seguir el diàleg amb la Generalitat amb la vista posada a "recuperar" una relació institucional de cooperació i lleialtat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)