Un espectacle audiovisual inèdit a l’Estat donarà el tret de sortida a l'Eufònic

Després d’un cap de setmana previ d’instal·lacions i presentacions repartides arreu del territori, Eufònic eclosiona plenament i centralitzarà el gruix d’activitats a partir d’aquest dijous, 30 d’agost, a la Ràpita i diversos espais naturals del Delta de l’Ebre.El tret de sortida de tot plegat el marcarà l’espectacle audiovisual Moments, una proposta inèdita a l’Estat que fusiona el llenguatge orgànic i els paisatges onírics de l’artista digital francès establert al Canadà, Mathieu Le Sourd, Maotik, amb l’electrònica poc convencional de l’artista argentí assentat a Barcelona, Nicolàs Melmann, generada a partir d’instruments clarament allunyats de les noves tecnologies com l’arpa o el Guzheng -instrument de corda xinès-.Una proposta d’alt nivell que tindrà lloc a les 20.30 a l’Auditori Sixto Mir de la Ràpita que servirà per encetar quatre dies intensos en què més d’un centenar d’artistes de deu nacionalitats confluiran al territori per mostrar l’art sonor i visual més avantguardista en l'àmbit nacional i internacional. Culminarà l’acte inaugural de dijous l’actuació, a les 22.00 hores i oberta al públic general, de la Dj Alicia Carrera a La Figuereta Meeting Point, un nou espai adoptat per Eufònic, que era punt de trobada habitual fa quaranta anys.Aquesta setena edició d’Eufònic es caracteritza per ser la que ha incorporat més dosis de pop. Així hi trobem grups com els emergents North State, la mutació electrònica de Marion Harper i la seua banda, el cantant californià Lawrence Rothman, l'austríaca AVEC o la proposta inclassificable de Los Ganglios, una mescla de cúmbia, hardcore punk i tecnopop.Altres noms destacats que passaran aquests dies per Eufònic són Betacam, Jorge Caiado o Mariona Aupí. Com en altres edicions, les propostes més arriscades i experimentals es desenvoluparan al Mercat Vell, els concerts més íntims i pausats, a l’Església Nova; mentre que el Pavelló Firal acollirà els projectes més potents i multitudinaris. Com a novetat s’incorpora Lo Sindicat, que acull les activitats youFonic, un espai de nova creació de concerts, tallers i diàleg adreçat al públic jove i adolescent, amb l’objectiu d’apropar d’una manera més directa i efectiva la creació sonora i visual que s’està coent en l’escena nacional als joves d’entre 13 i 28 anys.Com a part indissociable de l’ADN Eufònic es mantenen les propostes vinculades al paisatge del delta, ja siga amb creacions i instal·lacions inspirades amb l’entorn com les que sorgixen a través de les residències artístiques seleccionades en col·laboració amb Lo Pati, passejades sonores o bé les actuacions en emplaçaments singulars com el clàssic vermut als Ullals de Baltasar o la festa de cloenda al Xiringuito de la Costa.Trobareu tota la informació aquí

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)