El PDECat reclama «avançar en el diàleg» per aprovar els pressupostos de Sánchez

El portaveu del PDECat al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, ha exigit al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, "avançar en el diàleg polític" entre les institucions catalanes i estatals si vol el suport del seu partit als pressupostos generals de l'Estat. En una entrevista amb Europa Press, el diputat independentista ha advertit que abans d'abordar el debat dels comptes existeix "un primer element" que estan "obligats a recordar": que hi ha membres de l'anterior executiu català empresonats "de manera injusta" i d'altres, inclòs l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que continuen "a l'exili"."Aquesta anormalitat política condiciona el clima polític a Catalunya, el clima polític a Espanya i les nostres posicions polítiques", ha avisat, i ha dit que "ara com ara" estan "lluny d'haver fixat" el seu posicionament respecte el projecte del 2019. Ha recordat que abans dels comptes de l'Estat, han de fixar-se l'objectiu de dèficit i el sostre de despesa. En aquest sentit, s'ha mostrat favorable a modificar la llei d'estabilitat pressupostària per retirar al Senat el seu veto al sostre de despesa, i ha subratllat que el PDEcat ja ho va proposar al mes de juliol.També ha demanat al Govern central que flexibilitzi la regla de despesa dels ajuntaments, atès el moment de superàvit que viuen molts d'ells, encara que ha insistit que estaran "atents" al diàleg Moncloa-Generalitat abans de prendre qualsevol decisió.Segons Campuzano, l'executiu espanyol es va presentar a la comissió bilateral celebrada el juliol passat "sense els deures fets" i encara no s'han retirat els recursos davant el Tribunal Constitucional com Sánchez va dir al president de la Generalitat, Quim Torra, que faria. Per això, entre d'altres coses, el parlamentari del PDECat considera que els primers mesos del Govern socialista s'han marcat per "una política de gestos" que ha de passar a la presa de decisions.Reprenent la modificació de la llei d'estabilitat pressupostària, Campuzano ha dit que van signar la proposició de llei després del pacte entre Units Podem i el ministeri d'Hisenda perquè era la fórmula adequada, i no el reial decret llei que va transcendir després de la reunió entre la ministra María Jesús Montero i el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique."L'objectiu de dèficit que es plantejava era fals", ha defensat Campuzano, qui ha afegit que els vots del PDECat estaran encaminats a "facilitar" més marge de despesa i d'inversió per a les comunitats autònomes. Així i tot, el diputat català ha apuntat "el risc" que existeix que el PP i Cs bloquegin aquesta reforma legislativa i que no pugui aprovar-se a temps l'objectiu de dèficit.D'altra banda, pel que fa a "la dimensió econòmica" dels pressupostos, Campuzano ha acusat el govern espanyol de plantejar una política fiscal "confusa" i ha apostat per una política fiscal que d'una banda recapti els ingressos necessaris i, per l'altra, incentivi el creixement econòmic i la creació d'ocupació.Per aquest motiu, el PDECat rebutja la proposta de Podem de pujar impostos com l'IRPF i es decanta per enfrontar-se amb el "gravíssim problema" del frau fiscal. "Si tots els que han de pagar impostos els paguessin, no serien necessaris nous impostos", ha garantit, i ha exigit al Ministeri d'Hisenda que "s'esforci" a acabar amb aquesta xacra."La política fiscal que nosaltres defensarem és una política fiscal prudent", ha assegurat, i ha advertit que eliminar les bases de la cotització màxima -com pretén Podem- "ha de fer-se amb prudència" i "hauria d'implicar" a més fer-ho amb les pensions. "Si no, estaríem carregant-nos la lògica contributiva del sistema de la seguretat social", ha asseverat, i ha afegit que a Catalunya ja tenen "els impostos més alts dels tipus més alts per als contribuents més alts" i que no han d'incrementar-se.Sí ha dit estar disposat a estudiar més figures impositives, sempre que no afectin el creixement, l'ocupació, les mitjanes ni petites empreses, ni els autònoms. "El diable es troba en els detalls i cal conèixer els detalls per saber, exactament, de què estem parlant", ha afirmat.Campuzano ha manifestat que el PDECat no és partidari que les grans tecnològiques no paguin els seus impostos a Espanya i ha insistit que hi ha "massa gent" que no els paga. Així, ha assenyalat les grans multinacionals que eludeixen les seves responsabilitats fiscals i l'economia submergida com els dos eixos per combatre el frau fiscal."Tenim vuit o nou punts de diferència en la nostra capacitat de recaptació amb les mitjanes europees. I això no passa per elevar tipus ni més impostos, sinó passa per que qui ha de pagar impostos els pagui", ha remarcat.

