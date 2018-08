Foment instal·la la senyalització de desviament de camions de l'N-340 cap a l'AP-7

La Unitat de Carreteres del Ministeri de Foment a Tarragona ha informat que a partir d’avui dia 29 i fins al 31 d’agost s’instal·la la senyalització per al desviament de camions en trànsit de l’N-340 i A-7 cap a l’AP-7. De moment els senyals estaran tapats fins que es posi en funcionament el conveni mitjançant Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres. En total s’instal·len 11 cartells a punts de la xarxa viària estatal, també a l’N-240 per desviar els vehicles pesants cap a l’AP-2. Per la seva part, les concessionàries d’autopistes també instal·len senyals a les sortides de l’autopista.El Reial Decret, que s'aprovarà aquest divendres, regularà les mesures a aplicar a la nacional entre Peníscola (Castelló) i l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) així com entre Altafulla (Tarragona)- Vilafranca (Barcelona), a més del corredor entre Les Borges Blanques (Lleida) i Montblanc (Tarragona) de la carretera N-240 i l’AP-2.En aquests trams s’establiran mesures de restricció de la circulació, per part del Servei Català de Trànsit a Catalunya i la Direcció General de Trànsit a Castelló, de vehicles pesants de 4 o més eixos així com bonificacions i exempcions als peatges de les autopistes per vehicles lleugers i pesants.“Les mesures suposaran una important millora de la seguretat vial, així com una disminució de la congestió i el nivell d’emissions a la N-340 i la N-240”, afirma el govern espanyol en la nota de premsa emesa. La duració d’aquest sistema de descomptes s’estendrà des de l’entrada en vigor del Reial Decret i fins al venciment de la concessió d’autopistes amb Acesa (AP-2), el 31 d’agost de 2021 així com amb Aumar (AP-7), el 31 de desembre de 2019.El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, ha manifestat la seva satisfacció “per aquestes mesures reclamades per territori, que finalment es posaran en funcionament després de l’aprovació del Reial Decret, amb el convenciment que millorarà la circulació viària per la nostra província i l’esperança que disminuirà l’índex d’accidentabilitat de les nostres carreteres d’àmbit estatal”.

