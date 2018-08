Què puc fer en cas de cancel·lació o retard d’un vol?

En cas de cancel·lació del vol correspon una compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros

El passatger pot sol·licitar el retorn de l’import del bitllet si el retard supera les 5 hores

La companyia ha de proporcionar menjar i beguda a partir de retards de dues hores

És important que els ciutadans coneguin els seus drets a l’hora de reclamar si han viscut incidències amb un vol . I és que la majoria de passatgers desconeixen què han de fer quan el seu vol pateix un retard o una cancel·lació. En quins casos poden reclamar l’import?Si la companyia cancel·la un vol, el passatger pot escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu. En ambdós casos, la companyia ha d’oferir als passatgers de forma gratuïta menjar i begudes. Si el transport alternatiu surt l'endemà o dies més tard, els afectats també tenen dret a allotjament, amb els desplaçaments inclosos.També correspon una compensació econòmica (d'entre 250 i 600 euros, en funció de la distància del vol), excepte que la cancel·lació sigui conseqüència de circumstàncies inevitables, com el mal temps, la companyia ho comuniqui amb dues setmanes d'antelació o el passatger accepti un vol alternatiu en un horari similar.En cas de danys, retard en l'entrega, pèrdua o destrucció de l’equipatge facturat, abans de marxar de l’aeroport cal omplir l'informe d’irregularitat d’equipatge, al taulell de la companyia, per exposar els fets i identificar l’equipatge, de manera que se’n pugui fer el seguiment. També és necessari omplir els fulls oficials de reclamació, o bé escriure al servei d’atenció al client, on-line o per correu postal. Pel que fa a possibles danys en l'equipatge de cabina (no facturat), la companyia només respon quan s’hagin causat per culpa seva.Si el problema és que a l’equipatge falten determinats articles, és difícil demostrar-ho, i és probable que el passatger no rebi cap compensació, excepte que hagi fet una declaració de valor en el moment de la facturació o disposi d’una assegurança que cobreixi aquestes incidències.El passatger pot sol·licitar el retorn de l’import del bitllet quan el retard és de 5 hores o més. Els diners s’han de retornar en un període màxim de set dies, juntament amb un bitllet gratuït de tornada al primer punt de partida el més aviat possible, en cas que sigui necessari.Si el retard és de 3 hores o més, l’afectat pot reclamar una compensació econòmica. L’import dependrà de la distància del vol: 250 euros si el vol és de 1.500 km o menys, 400 euros si és de més de 1.500 km i intracomunitari (així com la resta de vols d’entre 1.500 i 3.500 km) i 600 euros si és de més de 3.500 km en vols extracomunitaris.Si la companyia ofereix un transport alternatiu i el passatger arriba a la seva destinació amb un retard d’entre 3 i 4 hores, la compensació es redueix a la meitat.No hi ha dret a compensació econòmica si el retard és causat per circumstàncies extraordinàries o imprevisibles, que no es podien haver evitat de cap de les maneres. Un dels casos més comuns són les condicions meteorològiques, doncs són causes alienes a la companyia aèria.La companyia ha de proporcionar menjar i beguda i –si és el cas- allotjament (amb desplaçaments inclosos), i ha d’oferir, com a mínim, dues trucades telefòniques o per mitjà de correus electrònics, en els casos següents: retards de 2 hores o més per vols de fins a 1.500 km, retards de 3 hores o més per als de més de 1.500 km (dins la Unió Europea) i retards de 4 hores o més per als de més de 3.500 km (fora de la UE).En tots els casos, el passatger té el dret d’estar informat en tot moment. La companyia ha de proporcionar un document amb els drets dels passatgers pel que fa a la compensació i l’assistència que ens pertoquen, així com les dades de contacte de l’organisme estatal responsable del compliment del Reglament.Si hem comprat el bitllet a una agència de viatges o el vol forma part d’un viatge combinat, l’agència de viatges o l’empresari que hagi venut el bitllet és qui ha de respondre en aquests casos.Tant per aquest tipus de reclamacions com per les que farem a la companyia aèria, haurem de conservar sempre tota la documentació del vol: reserva, bitllet, targeta d’embarcament, contracte i publicitat, així com les despeses que ens hagi causat el retard (desplaçaments, hotels, etc.).Una vegada arribem a Catalunya, els passos a seguir per reclamar són: parlar amb la companyia aèria i demanar els fulls oficials de queixa a l’oficina de la companyia (al mateix aeroport), o bé, escriure al servei d’atenció al client. Si en un mes no tenim resposta, hem de presentar una reclamació a l' Agència Catalana del Consum o a un organisme públic de consum.

