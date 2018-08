VÍDEOS Rivera i Arrimadas agiten el conflicte retirant llaços grocs

📽 @Albert_Rivera "Hoy hemos querido apoyar a quienes retiran símbolos ideológicos; ellos hacen lo que el Estado no está haciendo. No habrá convivencia hasta que haya neutralidad en el espacio público" #NoNosCallarán pic.twitter.com/PPzlJlSI3a — Ciudadanos (@CiudadanosCs) August 29, 2018

🔴 Vecinos de Alella vuelven a colocar los lazos amarillos que Albert Rivera e Inés Arrimadas han quitado #LazosCatalunyaARV | DIRECTO ➡ https://t.co/OzGfEIL5Fv pic.twitter.com/ISd5l2Z4fQ — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 29 d’agost de 2018

Només 5 minuts després... més llaços grocs! Molt bé Alella! pic.twitter.com/Motk77JDmU — Gerard Sesé (@gerardsese) 29 d’agost de 2018

Albert Rivera i Inés Arrimadas han agitat el conflicte aquest dimecres retirant llaços grocs a Alella, al Maresme. Els dos líders de Ciutadans havien citat a la premsa al municipi maresmenc perquè les càmeres poguessin captar el gest. Els llaços estaven situats en una tanca a la rambla d'Àngel Guimerà d'Alella.En declaracions als periodistes, Rivera ha defensat que han decidit "netejar l'espai públic de símbols ideològics" davant la inacció del govern espanyol i ha avisat que ho continuaran fent fins que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reaccioni.Així mateix, ha criticat que el govern de Torra "doni suport als comandos separatistes" que posen llaços grocs a l'espai púbic i ha afegit que hi ha una "situació d'excepció". Segons Rivera, no hi haurà convivència fins que hi hagi neutralitat a l'espai públic i veu demostrat que " a Catalunya hi ha fractura social". Poc després de la retirada dels llaços, un grup de persones els ha tornat a col·locar.L'acció arriba poc després de fer-se pública la detenció per part de la policia espanyola del presumpte agressor de la dona que retirava llaços a la Ciutadella, i el mateix dia que la formació que presideix Rivera ha convocat una concentració de suport a l'agredida.Justament aquest matí Arrimadas ha defensat a Catalunya Ràdio que es retirés la simbologia de suport als presos polítics de la via pública. "No ho hauria de fer la gent, ho hauria de fer l'administració", ha defensat tot assegurant que a Catalunya "hi ha fractura social".L'acció arriba poc després de fer-se pública la detenció per part de la policia espanyola del presumpte agressor de la dona que retirava llaços a la Ciutadella, i el mateix dia que la formació que presideix Rivera ha convocat una concentració de suport a l'agredida.Rivera ha qualificat de "bona notícia" la detenció del presumpte agressor de la dona que dissabte passat retirava llaços grocs al parc de la Ciutadella de Barcelona, i ha desitjat que "es faci justícia"."Bona notícia: espero que es faci justícia i no quedi impune la pallissa que aquest individu va propinar a Lidia davant dels seus fills", ha escrit el líder de Cs a la xarxa social Twitter.Segons ha anunciat la Policia en el seu compte de Twitter, la detenció s'ha produït "arran d'una denúncia", la que ella mateixa ha presentat aquesta setmana després de l'incident, que es va produir dissabte passat al migdia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)