La CUP espera que Torra es comprometi a fer efectiva la República «en nou mesos»

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera espera que el president de la Generalitat, Quim Torra, es comprometi a fer efectiva la República "en un termini curt de temps, en els propers nou mesos". En una entrevista a El Periódico , ha assegurat que els anticapitalistes esperen que Torra prengui aquest compromís en la conferència política que farà el president el 4 de setembre i que també "doni per acabat el diàleg amb l'Estat, perquè ja ha dit que no es parlarà sobre el dret a l'autodeterminació".Així mateix, ha sostingut que Torra ha de garantir "polítiques que permetin el control públic dels recursos bàsics i que estiguin al servei del poble i no de les empreses que després del 3-O van marxar de Catalunya". Riera ha defensat que JxCat, ERC i el Govern tornin "a la via unilateral, a la desobediència, amb el nou cicle de mobilitzacions que venen", ja que considera que fins al moment no han fet cap actuació de ruptura amb l'Estat.El diputat ha reclamat que les manifestacions independentistes no es dirigeixin només a l'Estat, sinó també als partits independentistes: "L'Estat ja sabem qui és i és molt clar. On tenim el problema? En les contradiccions, flaqueses i renúncies d'alguns independentistes". Preguntat per com s'ha de fer efectiva la independència, ha apostat pel fet que el Parlament exerceixi la seva sobirania "sense limitacions" perquè prevalguin les seves decisions, malgrat les sentències del Tribunal Constitucional, així com veu necessari que la població catalana tingui "el control efectiu del territori i dels recursos i les infraestructures bàsiques del país, per aquest motiu han de ser de titularitat pública i deixar d'estar gestionades per empreses relacionades amb l'Ibex-35".Igualment, Riera ha avisat que és poc probable que la CUP aprovi els pressupostos de la Generalitat, ja que ja els van aprovar l'anterior legislatura per fer el referèndum i no es va materialitzar la independència: "No tornarem a caure en el mateix parany". A més, ha dit que no espera res del govern de Pedro Sánchez i ha criticat que "no està donant cap resposta política al conflicte català".

