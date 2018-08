Borrell espera que la demanda contra Llarena a Bèlgica no suposi un «problema entre estats»

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, espera que la demanda presentada per Carles Puigdemont i quatre exconsellers més contra el magistrat del Suprem Pablo Llarena no suposi un "problema entre estats". En declaracions des de Santander, el ministre ha apuntat que "el problema s'emmarca en actuacions judicials" i que així ho ha remarcat també el seu homòleg dient que el govern belga "no intercedeix".El proper 4 de setembre està fixada la vista prèvia perquè el jutge del tribunal de primera instància francòfon de Brussel·les escolti les parts i decideixi si admet a tràmit la demanda civil contra el jutge instructor de la causa del procés.Puigdemont i quatre exconsellers que consideren que les declaracions de Llarena en una conferència a Oviedo vulneren el seu honor i el dret a la presumpció d'innocència.

