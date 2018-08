La nova versió de «Suspiria» inaugurarà el Festival de Cinema de Sitges

La nova versió del clàssic de Dario Argento de 1977, Suspiria, obrirà la 51a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges el proper 4 d’octubre. Una de les cintes que més expectació desperta entre els amants del terror serà presentada pel seu director, Luca Guadagnino (Call Me by Your Name i Cegados por el sol), i l’actriu Tilda Swinton, que rebrà el Gran Premi Honorífic en reconeixement a una trajectòria que "brilla pel seu talent, versatilitat i una predilecció per un cinema atrevit i independent".Suspiria està protagonitzada per Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz, Mia Goth i Jessica Harper, que també va participar en el film original d’Argento. La banda sonora ha estat creada per Thom Yorke, líder de la reconeguda banda Radiohead.Entre els títols que Tilda Swinton ha protagonitzat destaquen Orlando (Sally Potter, 1992), Adaptation (Spike Jonze, 2002), Quemar después de leer (Joel i Ethan Coen, 2008), El curioso caso de Benjamin Button (David Fincher, 2008), Tenemos que hablar de Kevin (Lynne Ramsay, 2011), Sólo los amantes sobreviven (Jim Jarmusch, 2013), Rompenieves (Bong Joon-ho, 2013), El Gran Hotel Budapest (Wes Anderson, 2014), Dr. Strange (Scott Derrickson, 2016) i Okja (Bong Joon-ho, 2017).El reconeixement a Tilda Swinton és l’últim premi anunciat per Sitges 2018 fins ara, i se suma als altres guanyadors del Gran Premi Honorífic, Peter Weir, Nicolas Cage i Ed Harris; la Màquina del Temps per a Pam Grier i Ron Perlman; la Maria Honorífica per a Traci Lords i el Premi Nosferatu per a Helga Liné.

