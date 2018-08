​Fèlix Larrosa, nou alcalde de Lleida amb els vots del PSC i la regidora Salmerón

Fèlix Larrosa ha estat investit alcalde de Lleida amb vuit vots dels regidors del PSC i el de la regidora no adscrita Rosa Maria Salmerón. El substitut d'Àngel Ros a la Paeria ha promès el càrrec davant un saló de plens que ha quedat petit pel nombrós públic d'autoritats, polítics, familiars i ciutadans que no s'han volgut perdre una jornada històrica a la capital del Segrià.Larrosa ha rebut la vara de paer en cap de la mà de la qui fins ara era l'alcaldessa accidental, Montse Mínguez, la candidata socialista que també optava a l'alcaldia i que va perdre les primàries el dilluns passat.Tal com havien anunciat, ERC i la Crida CUP han votat per investir alcalde a polítics independentistes presos i exiliats mentre que el PDeCAT, Cs i PPC han votat els seus portaveus. Abans de la votació del nou alcalde també ha pres possessió el regidor Joan Queralt que ha entrat a la corporació després de la sortida de Ros, que no ha estat present a la sessió.

