​L'ACM viatja a Escòcia per estrènyer lligams culturals i polítics

L' Associació Catalana de Municipis (ACM) ha viatjat a Escòcia per estrènyer lligams culturals i polítics. Una delegació de l'entitat municipalista, de la qual també han format part els màxims representants de l' Associació de Municipis per la Independència (AMI), ha volgut conèixer la gestió de festivals i esdeveniments. Entre altres, han estat rebuts als ajuntaments de Glasgow i Edimburg, al parlament i al govern escocès i han mantingut una trobada amb la consellera a l'exili Clara Ponsatí.A la ciutat d'Edimburg, primerament es van reunir amb la Convention of Scottish Local Authorities (COSLA), entitat que representa el municipalisme escocès i van intercanviar impressions amb Grahm Houston, vicepresident de COSLA, i Adam Stewart, regidor de l'SNP i Policy Manager de COSLA.Acompanyats pel delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, Sergi Marcén, la delegació de l'ACM –encapçalada pel president David Saldoni-, va ser rebuda per la responsable de Cultural de l'Ajuntament d'Edinburgh, Amy McNeese-Mechan, que va exposar el seu projecte de festivals, a través del qual uneixen 12 festivals en un involucrant més de 120 entitats de la ciutat. També van reunir-se amb Camile Mateos, cap de Projectes Internacionals de Festivals d'Edinburgh, i Jim Hollington, cap de relacions exteriors. Els festivals reben cada agost uns 4,5 milions de visitants de 83 països d'arreu del món.La visita a Escòcia també ha servit per estrènyer relacions entre Catalunya i el país britànic i conèixer iniciatives com l'Edinburgh Internacional Book Festival. També hi hagut una trobada amb el govern escocès, a través de la presidenta de la Comissió de Cultura, Turisme, Europa i Relacions Exteriors, Joan McAlpine, i una trobada al parlament escocès dissenyat per l'arquitecte català Enric Miralles.L'agenda ha acabat aquest dimecres amb una reunió a l'Ajuntament de Glasgow, on han estat rebuts per l'alcaldessa Eva Bolander, de l'SNP.L'AMI hi ha estat representada pel seu president, Josep Maria Cervera –alcalde del Port de la Selva-, i la vicepresidenta Annabel Moreno, alcaldessa d'Arenys de Mar.

