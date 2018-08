VÍDEO Detenen un home en una platja amb bandera vermella per negar-se a sortir de l'aigua

Les fortes onades que van envair aquest diumenge la platja del municipi valencià de Daimús (la Safor), van obligar als socorristes a hissar la bandera vermella en senyal de prohibició absoluta de bany. El fet insòlit es va donar quan un dels banyistes es va negar a sortir de l'aigua per ordre de les autoritats competents de la platja. Segons informa La Vanguardia, l'home es va estar una hora amb actitud "desafiant" i va haver de ser tret a la força per dos socorristes i un agent vestit, que el va detenir a la mateixa vora del mar acusat d'un delicte de desobediència greu.Durant gairebé una hora, socorristes, policia local i Guàrdia Civil van tractar de convèncer l'home de sortir de l'aigua, fins i tot s'hi van acostar amb una moto d'aigua. El jove turista madrileny es va negar al·ludint a que sabia nadar i per això no sortiria de l'aigua. El detingut va passar la nit al calabós i es pot enfrontar a un any de presó.

