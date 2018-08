Una associació de jutges critica que el govern espanyol assumeixi la defensa de Llarena

Àgora Judicial ha criticat a través d'un comunicat la decisió del govern espanyol d'assumir els costos de la defensa del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. L'associació de jutges creu que "un dels camins per preservar la independència judicial és l'observança de manera estricta del principi de divisió de poders" i apunten que aquest "podria quedar malmès pel fet que l'executiu de l'Estat costegi la defensa en la demanda interposada contra l'actuació particular d'un jutge". Segons ells, aquest fet podria ser contrari al "principi de responsabilitat personal dels jutges i magistrats".Al comunicat també asseguren que és "cabdal" l'acompliment dels terminis fixats per a la realització de determinades actuacions i afegeixen que "la seva execució extemporània les invalida" en relació al fet que Llarena va presentar el recurs d'empara fora de termini.En relació al termini per presentar el recurs d'empara, Àgora Judicial assegura que l'article 320 Reglament 2/2011 "fixa amb claredat que el termini per sol·licitar l'empara és de 10 dies des de la producció dels fets o del seu coneixement per part del jutge afectat". Així, l'associació de jutges creu que "la resposta desigual en supòsits anàlegs exigeix una especial motivació per no convertir-se en arbitrarietat i en tractament discriminatori".D'altra banda, Àgora judicial creu que els fets que fonamentarien la "inquietud o pertorbació de la independència del jutge instructor Pablo Llarena deriven de l'exercici, per part de nacionals espanyols residents a països de la UE, d'accions legalment previstes, la quantificació de les quals pertany només a les parts". Davant de l'exercici d'aquest dret, apunten els jutges, "només correspon als òrgans judicials espanyols, d'acord amb la normativa europea de cooperació judicial en matèria civil, prestar l'auxili reclamat".

