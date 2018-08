Barcelona atén 4.500 sol·licitants d'asil el 2018 i insta l'Estat a actuar amb corresponsabilitat

Barcelona és una ciutat que acull. Així ho ha assegurat el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, que ha donat les primeres dades d'acollida des de principis del 2018. Del gener al juliol, ha detallat, la ciutat ha atès 12.621 persones a través del Servei d'Atenció a les persones Immigrants, Emigrants i Refugiades, de les quals 4.567 són sol·licitants de protecció internacional, és a dir, demandants d'asil, i poc més de 1.000 són menors d'edat.Aquest escenari suposa un increment del 74% d'atencions respecte del 2017, quan s'havien atès poc més de 2.600 persones. Pel que fa a l'augment de menors, però, aquesta xifra encara ascendeix més. El nombre d'infants i joves atesos en nuclis familiars amb perfil de refugi ha patit un creixement del 100% respecte del juliol de l'any passat, una situació que demostra un increment creixent de la necessitat acollidora i, segons Asens, també la necessitat d'implicació de les institucions.La principal crítica del regidor ha anat dirigida, de fet, a les administracions centrals, sobretot l'estatal, que és qui té la competència en termes d'acollida i, segons ha recordat, qui rep els fons europeus per a aquesta finalitat."El govern espanyol ens segueix deixant sols i segueix fent pràctiques irregulars i il·legals, com les devolucions en calent", ha criticat Asens, que ha demanat al govern de Pedro Sánchez -i per extensió també al Govern de la Generalitat- que actuïn amb "lleialtat institucional" i no només sota el "focus mediàtic". "Barcelona és la capital de Catalunya i la porta d'entrada de totes aquestes persones, però no pot ser l'única que se'n faci càrrec", ha sentenciat.Així mateix, ha instat les administracions supramunicipals que "vagin més enllà dels gestos simbòlics i s'impliquin a fons en aquesta matèria", fent efectiu el compromís de tirar endavant un pla de xoc per acollir les persones refugiades, crear més centres d'atenció intermèdia perquè els migrant puguin ser dignament atesos i prohibir les devolucions en calent."La Llei d'Estrangeria condemna a l'exclusió social d'aquestes persones que, moltes vegades, es veuen obligades a recórrer a l'economia submergida", ha lamentat Asens. Aquest fet, ha dit, sumat a l'absència de recursos de les administracions públiques, porten les persones migrades a situacions crítiques i, per tant, des de l'Ajuntament de Barcelona s'està vivint, actualment, una situació de "preocupació".No obstant això, també considera que s'estan fent les coses correctament i amb tranquil·litat. El consistori barceloní ha invertit, enguany, prop de sis milions d'euros, uns diners que responen a l'increment d'arribades i sol·licitants d'asil procedents, sobretot, de la costa sud espanyola i dels països d'Amèrica del Sud. De fet, les nacionalitats més comuns de les persones ateses pel servei municipal que han demanat sol·licitud d'asil han estat de Veneçuela, Colòmbia, Hondures i Geòrgia. Per altra banda, els sol·licitants d'origen ucraïnès -que s'havien incrementat en els últims anys- pateixen un decreixement, i no consta un percentatge alt de les persones ateses provinents del Mediterrani, aquelles que tenen majors dificultats per arribar a la ciutat.

