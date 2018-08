La junta de seguretat se celebrarà el 6 de setembre al Palau de la Generalitat

La junta de seguretat de Catalunya, organisme format per l'Estat i la Generalitat, es reunirà el dijous 6 de setembre a Palau, segons ha informat el Govern. L'ordre del dia fa setmanes que es treballa i, al llarg dels últims dies, ha estat marcat per la polèmica dels llaços grocs. EL conseller d'Interior, Miquel Buch, ha deixat clar per carta al ministre Fernando Grande-Marlaska que aquesta és una qüestió exclusiva de la Generalitat, mentre que les autoritats estatals mantenen que cal parlar sobre aspectes relacionats amb la convivència La cita arribarà després d'un intercanvi epistolar també entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el ministre Marlaska. Torra s'ha queixat en les últimes setmanes de les agressions a ciutadans sobiranistes en les quals hi ha hagut presumptament implicats agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, i Buch també li ha fet saber al ministre que aquesta és una qüestió que caldrà atendre durant la reunió de dijous de la setmana vinent.La junta de seguretat va estar vuit anys sense reunir-se, i la tendència es va trencar el 10 de juliol de l'any passat. En aquell moment, el conseller d'Interior era Jordi Jané -li quedaven només uns dies en el càrrec- i el titular del ministeri era Juan Ignacio Zoido. En aquella cita ja es va abordar la necessitat que els Mossos formessin part del CITCO, l'organisme que combat el terrorisme gihadista, així com també l'accés de la policia catalana a la informació de l'Europol. La següent trobada va arribar el 28 de setembre.En aquell context quedaven només tres dies per la celebració del referèndum, i el president Carles Puigdemont va assistir a la trobada celebrada al Palau de Pedralbes amb un posicionament clar per als seus interlocutors: la convocatòria es mantenia. Els màxims representants de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional espanyola el van plantar

