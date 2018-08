​Mor un motorista en xocar contra un taxi a Barcelona

Un home de 36 anys ha mort aquesta matinada en una col·lisió entre la seva motocicleta i un taxi al passeig Torres i Bages, al districte de Sant Andreu de Barcelona. La motocicleta ha xocat frontalment amb la part lateral del taxi quan el motorista sortia de la Ronda de Dalt per la sortida 1 sentit Llobregat i el taxista circulava pel Passeig Torres i Bages. L’accident s’ha produït sobre les 3.40 hores d’aquesta matinada.La Guàrdia Urbana ha realitzat la prova d’alcoholèmia i de drogues al conductor del taxi, resultant negatiu en ambdós casos. La Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) del cos de policia barceloní s’ha fet càrrec de la investigació de l’accident.L’Ajuntament ha activat el Servei d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona per oferir atenció psicològica a la seva parella i als seus familiars més pròxims als familiars de la víctima.Aquesta és la tretzena víctima mortal en accident de trànsit en el que portem d’any a la ciutat, la setena circulant en moto.L’any passat, a Barcelona set de les 12 víctimes mortals que es van produir als carrers de la ciutat eren motoristes. Aquest és també el col·lectiu que registra més ferits greus entre els afectats per accident de trànsit a Barcelona, i un dels principals grups sobre els quals es treballa intensament per a la prevenció d’accidentalitat des de l’Ajuntament de Barcelona.

