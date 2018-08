Els Mossos identifiquen una persona per la retirada de llaços grocs a comarques gironines

Pero, ¿pleno mes de agosto y salen disfrazados de noche a quitar lazos como los liquidadores soviéticos de Chernobyl? Están mucho peor de lo que yo creía: pic.twitter.com/ygs4Ns3BCM — Bernat Castro 🦊 (@Bernat_Castro) 29 d’agost de 2018

Directo #Palamos (Gerona). La resistencia española empieza la limpieza de Gerona, pueblo de Puigdemont pic.twitter.com/jtCR0fSDay — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) 29 d’agost de 2018

Membres dels GDR retirant llaços grocs Foto: ACN

Directo #Cabrera ( Barcelona ). Las heroínas y héroes españoles, listos para liberar Cataluña. Limpiaron lazos amarillos, Estrelladas; et. pic.twitter.com/YpLirGiSks — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) 28 d’agost de 2018

Directo #Cabrera (Barcelona). Las brigadas de limpieza de lazos amarillos y resto de propaganda separatistas, preparadas para liberar Cataluña del independentismo pic.twitter.com/KJ1OyyetE9 — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) 28 d’agost de 2018

Els Mossos d'Esquadra han identificat una persona com a responsable de l'acte on han participat una vuitena de persones que han sortit de matinada de Cabrera de Mar (Maresme) en direcció el Baix Empordà per retirar llaços grocs de l'espai públic. Els agents han aixecat una acta per infracció de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda com Llei Mordassa, per una concentració no comunicada a la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) La primera parada ha estat precisament la Bisbal on, vestits de blanc i amb la cara tapada, han tret els símbols que hi havia penjats a les baranes del riu Daró i a les voltes en solidaritat amb els "presos polítics" i els exiliats.El coordinador de l'ANC a Girona, Àdam Bertran, ha criticat l'actuació i ha afirmat que "necessiten trobar-se persones d'arreu de Catalunya per generar conflicte allà on no n'hi ha". Bertran ha avançat també que en les properes hores es tornaran a instal·lar llaços als municipis afectats, entre els quals també hi ha Corçà, La Pera o Sant Feliu de Guíxols.

