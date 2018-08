Òmnium denuncia una operació d'Estat amb els llaços grocs per «oblidar» els empresonats

Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a RAC1 que existeix una "operació d'Estat" per tal que la ciutadani "oblidi" la situació dels presos polítics."Com que no hi havia conflicte social al carrer ni fractura, s'han inventat la situació: agafen alguns casos de gent que ha fet servir violència per retirar llaços, munten un xou com si aquí tothom es perseguís, utilitzen la Fiscalia, i amb la connivència dels mitjans de comunicació ja han desviat el focus del debat", ha apuntat Mauri.Segons el vicepresident d'Òmnium, hi ha "casos puntuals i molt aïllats" que s'han convertit en la "polèmica de l'estiu", com si "realment estigués passant a tots els carrers del país. "I és mentida. Hi ha voluntat de l'Estat, de la Fiscalia i dels partits polítics de generar tot aquest enrenou", ha destacat el dirigent sobiranista.Mauri ha indicat que la "batalla judicial" al Tribunal Suprem "acabarà malament" si es tenen en compte els antecedents, però ha recalcat que tenen confiança en la justícia europea. "Acabaran condemnant Espanya per posar gent bona a la presó", ha insistit."La Fiscalia hauria de retirar les acusacions falses contra els presos polítics i els exiliats. El govern espanyol diu que no pot actuar sobre la Fiscalia. És fals, jo crec que la Fiscalia ho afina tot. En canvi, vol protegir Llarena per declaracions que ha fet en l'àmbit privat", ha apuntat.

