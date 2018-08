Arrimadas justifica la retirada de llaços grocs: «Ho hauria de fer l'administració»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, considera que no es pot negar que hi ha fractura social a Catalunya. Ho ha afirmat aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio , on ha defensat les accions per retirar llaços grocs. "No ho hauria de fer la gent, ho hauria de fer l'administració", ha assegurat tot criticant que hi hagi hagut festes majors aquest estiu amb aquesta simbologia."Hem vist actes concrets de violència aïllats però greus", ha assenyalat, i ha assegurat que els Mossos d'Esquadra han registrat més d'un centenar d'actes violents protagonitzats pels CDR.Arrimadas considera que la col·locació de llaços grocs a l'espai públic té "intencionalitat d'exclusió", i ha sostingut que un ajuntament que està ple d'aquests símbols no pensa en els ciutadans que no coincideixen amb l'independentisme.Preguntada per si els Mossos d'Esquadra estan actuant com a policia política, ha dit que el president de la Generalitat, Quim Torra, "vol utilitzar-la" d'aquesta manera i cal investigar si els agents han rebut ordres polítiques per actuar contra els qui retiren llaços però no contra els qui els col·loquen.

