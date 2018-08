València regularà els vehicles elèctrics per evitar una «invasió massiva» de l'espai

L'Ajuntament de València llançarà una ordenança de mobilitat, a més d'altres relacionades amb el domini públic i fiscal, per tal de regular la presència de patinets i motos elèctriques i evitar una "invasió massiva" de l'espai públic. Segons ha avançat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, l'esborrany de la llei sortirà "d'aquí poc".El regidor ha fet l'anunci aquest dimarts després de ser preguntat per la nova empresa de lloguer de patinets elèctrics, a la seva visita a les obres del pàrquing de la plaça Ciutat de Bruixes juntament amb l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó.Així mateix, el regidor ha assenyalat que empreses com Lime -empresa que ha llançat aquest dimarts la seva oferta de patinets elèctrics a València- es beneficien d'un "llimbs il·legal", pel que estudiaran i realitzaran la regulació "necessària".Tot i això, Grezzi ha reconegut que aquests vehicles "aporten un plus que necessita la ciutat; menys contaminació i menys soroll" tot i que remarca el risc de patir "una ocupació massiva de l'espai públic".Per la seva part, el regidor ha apuntat que és "imprescindible" crear una ordenança, però ha assegurat que "no és fàcil", ja que ha de ser "prou estable" per no haver de canviar-la en un espai breu de temps i ha lamentat que les lleis espanyoles "tampoc estan adaptades".

