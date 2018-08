ENQUESTA Què hauria de fer el govern espanyol amb el Valle de los Caídos?

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que vol que el Valle de los Caídos sigui un cementiri civil i, per tant, que renuncia a convertir-lo en un museu de la memòria col·lectiva, com va proposar el PSOE a finals del 2017. Per la seva banda, Cs demana que sigui reconvertit en un "lloc de reconciliació"

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)