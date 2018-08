VÍDEOS i FOTOS Incidents i tensió a l'acte de Cs a Ciutadella contra la violència

Crits de "¡Viva España!" i "No nos engañan, Cataluña es España" a la manifestació de la Ciutadella https://t.co/ubJ5j1ch3Z pic.twitter.com/7vdruetvBv — NacióDigital (@naciodigital) August 29, 2018

VÍDEO La manifestació espanyolista a la Ciutadella integra proclames contra Carles Puigdemont (@KRLS) i els Mossos, a qui criden "traïdors" https://t.co/ubJ5j1ch3Z pic.twitter.com/iDPi1Uq1qt — NacióDigital (@naciodigital) 29 d’agost de 2018

VÍDEO Una manifestant es posa darrera d'una periodista de @laSextaTV amb una bandera espanyola. "No menteixis" i "a tot li diuen treballar", criden. Informa des de la Ciutadella @PepMartiVall https://t.co/ZNX67TeCvE pic.twitter.com/Z80vudXFmm — NacióDigital (@naciodigital) 29 d’agost de 2018

Ciutadans està disposat a treure tot el rèdit polític que pugui a l'incident produït dissabte passat al parc de la Ciutadella, quan una dona va ser agredida mentre retirava llaços grocs. Aquest dimecres, el partit taronja ha celebrat una concentració davant el lloc on es van produir els fets, sobre els quals encara hi ha molta confusió. Albert Rivera i Inés Arrimadas, però, ho tenen molt clar i han engegat una croada contra els llaços grocs.A la cita, els manifestants han fet sentir proclames com "Viva España" i "No nos engañan, Cataluña es España", així com proclames contra Carles Puigdemont, que demanen que ingressi ja a la presó.Els Mossos d'Esquadra també han rebut crítiques entre els manifestants. Referències sobre la manca de representació de la policia catalana i crits perquè se'n vagin, són alguns càntics que s'han fet sentir. A més, també s'han escoltar crits de "traïdors" i "policia covarda", així com "no mereixeu la senyera que porteu".La concentració ha anat pujant de to i no han hagut de passar gaires minuts per esperar un primer incident. Les desenes de persones que s'han concentrat a les portes de l'emblemàtic parc de Barcelona, on es va produir l'agressió que ha destapat tota la polèmica, han increpat, empentat i fet fora un càmera de TeleMadrid pensant que era de TV3. Uns quants concentrats l'han assenyalat com a càmera de TV3 i li han clavat un cop de puny i diverses cops de peu. El càmera de televisió ha replicat que no era de TV3 i ha afegit que igualment no l'haurien de pegar encara que fos de la televisió pública catalana.L'acte, però, ha escenificat que el bloc unionista ja no va a la una. Dirigents del Partit Popular s'han afegit a la concentració de Ciutadans, com l'exministra Dolors Montserrat, nova portaveu al Congrés. Però el PSC va anunciar ahir que no s'hi afegiria . El seu portaveu, Salvador illa, va titllar d'"irreponsable" tot aquell que intenti treure`profit de la crispació i va afirmar que "l'espai públic és de tots".Els manifestants també han fet mofa de la feina d'altres periodistes, com és el cas de la reportera de La Sexta, a qui han etzibat: "No menteixis" i "a tot li diuen treballar".Per la seva part, Ciutadans ha condemnat l'agressió i ha afirmat -a través d'un comunicat oficial- que l'atac ha provingut d'un "infiltrat d'un grup radical aliè a l'organització". "Ciutadans desitja que la policia identifiqui l'agressor", han assegurat, al temps que també han volgut denunciar les amenaces que ells afirmen haver rebut quan han demanat, a aquestes persones infiltrades, que abandonessin la concentració.No obstant això, el partit admet que no està identificat i no explica quin és el grup radical al qual pertany.El partit unionista juga fort. Avui, a Alella, al Maresme, Albert Rivera i Inés Arrimadas han convocat la premsa per immortalitzar com retiraven llaços grocs , situats en una tanca de la rambla d'Àngel Guimerà. Rivera ha insistit en el doble objectiu que persegueix: mostrar "la neteja de símbols ideològics de l'espai públic" i alhora atacar el govern de Sánchez i els socialistes per la seva "inacció", ja que segons ells, és l'Estat el que 'hauria de dedicar a "netejar" els carrers.Amb la "guerra de símbols", la formació unionista creu haver trobat un bon tema per no perdre iniciativa política després que en pocs mesos ha vist com Pedro Sánchez es feia amb la presidència del govern i el PP elegia un nou president com Pablo Casado que, igual que Rivera, vol encarnar l'alternativa a Sánchez i el lideratge contra el sobiranisme.La dona agredida, el marit de la qual és militant de Ciutadans, ha presentat una denúncia davant la policia espanyola, que ha detingut el suposat agressor per delictes d'odi i d'agressions. Aquesta tarda, el jutge ha deixat l'agressor en llibertats amb càrrecs i amb una ordre d'allunyament

