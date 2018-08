David Carabén: «'Set tota la vida' s'ha fet important perquè hem sobreviscut i hem seguit defensant-lo»

Set tota la vida ha esdevingut un disc referencial en la carrera de Mishima i en la història recent de la música catalana pel fet que el grup segueix defensant-lo any rere any. Així ho interpreta el líder del grup, David Carabén, a pocs dies del concert de celebració de l'efemèride al festival Acústica de Figueres . Allà interpretaran un disc íntegre les cançons del qual mai han desaparegut del seu repertori.Carabén ha atribuït aquesta "fidelitat" a Set tota la vida perquè ha marcat "un abans i un després" en la trajectòria del grup, per bé que d'entrada no va tenir l'èxit que esperava, i pel fet que va ser la primera gravació professional fora de casa i amb un productor com Paco Loco, que els va fer créixer i convèncer-se del seu potencial.Recuperar totes les cançons de Set tota la vida ha requerit "un cert desplegament de neurones" per Mishima, tot i que no ha estat res massa exagerat pel fet que mai han deoxat d'incloure cançons com 'Un tros de fang', 'La tarda esclata', 'Qui n'ha begut' o 'Neix un món dintre l'ull' al seu repertori.El concert-homenatge del proper divendres a la Plaça Catalunya de Figueres es dividirà en dues parts. Per començar, Mishima tocarà totes les cançons de Set de tota la vida i a continuació completarà el seu repertori amb els temes del seu darrer disc, Ara i res.

