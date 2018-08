Rivera equipara els fets de la Ciutadella amb Altsasu: «Una pallissa amb agreujant ideològic»

El president de Cs ha dit que l'agressió del cap de setmana a la Ciutadella "li recorda" els fets d'Altsasu perquè, segons sosté, es tracta d'una "pallissa en tota regla amb agreujant ideològic". "Més clar l'aigua", ha dit en una entrevista a Espejo Público. Rivera critica que líders independentistes ho qualifiquin de "baralla" i ha dit que el mateix va passar amb l'agressió a guàrdies civils d'Altsasu on els nacionalistes "parlaven de baralla de bar". "Si retires llaços grocs i et diuen estrangera de merda i et donen una pallissa davant els teus fills hi haurà qui ho vulgui justificar però jo soc incapaç", ha manifestat. Rivera diu que existeix "fractura social" a Catalunya i en culpa el "procés".El president de Cs ha comparat l'agressió que va patir una dona dissabte a la Ciuadella mentre retirava llaços grocs amb l'agressió que van patir dos guàrdies civils i les seves parelles a Altsasu l'octubre de 2016 i que ha acabat amb l'empresonament i condemna de vuit joves.La presentadora li ha preguntat si considera que es pot fer la comparació i Rivera ha assegurat que sí, ja que es tracta, segons ell, d'una "pallissa en tota regla i hi ha una denúncia per agreujant ideològic". "Hi ha informes mèdics, l'evidència és que ha rebut una pallissa", ha recalcat.Segons Rivera, no es pot parlar de "baralla" sinó d'agressió per motius ideològics i afirma que no pot "tenir cabuda en democràcia". A més, en culpa el procés i assegura que durant anys els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont "han negat la fractura social" i que ara es veuen "davant el mirall i s'adonen del que han provocat".Ciutadans ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Superior de Catalunya per un delicte d'odi i discriminació i també hi ha denúncies creuades entre agressor i víctima.D'altra banda, Rivera ha criticat el canvi de criteri del president espanyol sobre el futur del Valle de los Caídos un cop es treguin les restes del dictador. Si fins ara el PSOE apostava per convertir-lo en un lloc de reconciliació, des de Bolívia el president espanyol ha dit que ha de ser un cementiri civil.Rivera defensa que cal treure les restes del dictador tot i que discrepa de la fórmula del decret llei però ha dit que si cal mirar al passat és per "reconciliar". La proposta de Cs passa per convertir el Valle de los Caídos en un "cementiri nacional on no importi de quina banda són les víctimes" i posa d'exemple el cementiri d'Arlington, a Washington. "M'agradaria que a Espanya es reconciliés i no que es dividís", ha manifestat Rivera, que ofereix el seu partit "de centre" per ajudar a reconciliar.Rivera ha dit que les esmenes que presentin en la tramitació el projecte de llei per reformar la Llei de memòria històrica aniran en la línia de les propostes fetes per un comitè d'experts el 2011 per encàrrec del govern de José Luís Zapatero.El líder de Cs ha dit que la posició del govern espanyol sobre el Valle de los Caídos és "l'última batzegada" de Sánchez i ha recordat que està contradient les propostes recollides en un informe d'experts el 2011 (per encàrrec de José Luís Rodríguez Zapatero) i de la mateixa proposició de llei que el PSOE va registrar al Congrés el desembre de 2017.

