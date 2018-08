Canvi de plans de Pedro Sánchez sobre el Valle de los Caídos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, vol que el Valle de los Caídos en un cementiri civil i, per tant, renuncia a convertir-lo en un museu de la memòria col·lectiva, com va proposar el PSOE a finals del 2017 en una proposició de llei vetada per l'executiu de Mariano Rajoy, perquè estimava que augmentaria el crèdit pressupostari en més de 200 milions d'euros."L'opinió del govern és que el Valle no pot ser un lloc que s'hagi de resignificar, no pot ser un lloc de reconciliació. Ha de ser un lloc de repòs, un cementiri civil per a les víctimes de la contesa i el franquisme. Aquesta és la proposta i l'opinió del govern espanyol", ha assenyalat en roda de premsa conjunta amb el president de Bolívia, Evo Morales.La posició fixada per Sánchez des de Bolívia suposa un gir a la línia que venia mantenint no només com a secretari general del PSOE sinó també a la postura que han defensat els membres del seu govern en aquests dos mesos de mandat.En una conversa informal amb els periodistes que li acompanyen en la seva gira iberoamericana, Sánchez ha atribuït la dificultat de resignificar el Valle de los Caídos per la connotació que ja té aquest monument en el qual està enterrat Franco -per poc temps perquè el govern ha iniciat el tràmit per exhumar les seves restes- i perquè allí jeuen víctimes dels dos bàndols.Sánchez aposta per deixar el Valle com a "cementiri civil", mantenint això sí, l'actual Basílica que custodia una abadia de monjos benedictins.En la proposició de llei que va registrar el PSOE a la fi del 2017 per ampliar l'actual Llei de Memòria Històrica, proposaven convertir el Valle de los Caídos en "centre nacional de memòria", des d'on s'impulsés la cultura de la reconciliació i el reconeixement de les víctimes a través de projectes museístics i d'investigació."Serà un lloc d'informació, coneixement, identificació, dignificació i homenatge d'aquells les restes dels quals es troben allí inhumats", afegia la proposta del PSOE, que aspirava a establir una "dotació econòmica específica a càrrec de l'Estat" per exhumar i identificar les restes de les víctimes allí enterrades.Però ara que està al Govern, Sánchez veu més convenient crear en un altre lloc un museu de la Memòria, a l'estil del que ha visitat a Santiago de Xile dedicat al cop d'estat contra Salvador Allèn i les víctimes de la repressió de la dictadura d'Augusto Pinochet que admet haver-li impactat.Sánchez considera que Xile està més avançat que Espanya en aquesta qüestió, ja que els xilens ja van engegar fa anys la seva Comissió de la Veritat, una iniciativa que el PSOE també va incloure en la seva proposició de llei de 2017 amb l'objectiu d'esclarir les violacions de drets humans en aquesta època i reconèixer les responsabilitats d'aquells que van participar en la comissió de crims de lesa humanitat i crims de guerra.El cap de l'Executiu sí manté en canvi la voluntat d'establir aquesta Comissió de la Veritat a Espanya, "que sigui el més plural possible, incorpori totes les perspectives històriques sobre la guerra civil i la dictadura" perquè, "d'una vegada per sempre es tanquin aquestes ferides", ha explicat en la roda de premsa a Bolívia. Dit amb altres paraules, es tracta de "acordar una versió de país" de l'esdevingut durant la Guerra Civil i la dictadura.

