El preu de l'electricitat toca el seu màxim anual: 71 euros (i pujant)

El preu de l'electricitat ha tocat aquest dimarts el seu màxim anual: 71 euros el megawatt de mitjana de tot el dia. I la tendència apunta, segons explica aquest dimecres el 324 , que seguirà pujant. És un preu que encara queda per sota dels màxims històrics però inusualment alt per un mes d'agost.Pel que fa a les possibles explicacions d'aquest fenomen, n'hi ha diverses. La principal és que la calor ha provocat que la demanda hagi pujat a tot Europa, fet que ha encarit els preus de combustibles com el gas i el carbó.El fet que hagi estat un any plujós hauria de beneficiar la producció d'energia hidroelèctrica i eòlica, que són més barates, però no ha estat així. És per això que el govern espanyol i el portuguès parlen de preus atípics i han assegurat que vigilaran les empreses que controlen aquest mercat, ja que està unificat a tota la península.

