Dimecres de tempestes intenses i extenses

Després de tres dies de calma tornen els xàfecs i tempestes. Les precipitacions seran intenses i extenses i, de fet, poden caure a bona part del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja a una vintena de comarques però, poc o molt, pot acabar fent-ho en moltes altres.La nit passada es va viure un aperitiu amb tempestes a l'Alt Pirineu que van deixar entre 10 i 15 litres en diversos punts. Anaven acompanyades de força aparat elèctric i, de fet, l'espectacle de llamps i trons es va poder veure des d'altres punts del país. Aquest dimecres ha començat amb quatre gotes que han afectat punts del litoral i prelitoral entre els quals la ciutat de Barcelona.A partir del migdia s'esperen xàfecs i tempestes a qualsevol punt del territori, més probables a punts de muntanya i àrees properes, malgrat que la seva distribució serà força irregular. Al llarg de la tarda els xàfecs s'estendran sobretot a la depressió Central i al litoral i prelitoral. Les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada, localment fortes i acompanyades de tempesta i calamarsa o pedra. S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, però localment podran ser abundants.El Servei Meteorològic ha emès un avís per la possible acumulació de 20 litres en mitja hora. Des del migdia l'avís de Servei Meteorològic de Catalunya afecta el Ripollès, Garrotxa, Berguedà, Bages, Selva, Vallès Oriental, Moianès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia. A partir del vespre l'avís s'amplia al Solsonès, Noguera, Urgell, Segarra, Alt Camp i Conca de Barberà.La inestabilitat no desapareixerà de cara a dijous malgrat que, en principi, les precipitacions no seran tan extenses i es concentraran al nord-est.

