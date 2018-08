CCOO exigeix al Govern que retorni durant el 2019 les extres pendents als funcionaris

El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha exigit al Govern que retorni als funcionaris la totalitat de les pagues extraordinàries que van deixar de percebre el 2013 i 2014 durant el 2019. En una entrevista amb l'ACN, el líder sindical ha dit que és un "greuge" amb els treballadors de la funció pública que s'estigui retardant el retorn. Pacheco ha lamentat aquesta sigui la "resposta" de la Generalitat a "la responsabilitat i el compromís" dels treballadors públics, "gràcies" als quals Catalunya "ha funcionat" durant l'aplicació del 155.Sobre el retorn de les pagues extres, Pacheco ha esperat que la Generalitat "canviï radicalment" de posicionament de cara a la reunió de la Mesa de la Funció Pública prevista per al setembre i que també faci efectius els increments salarials pactats en l'àmbit estatal. La darrera trobada entre sindicats i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, del passat mes de juliol va acabar sense acord. De fet, la Generalitat va condicionar el retorn de les pagues extres pendents a l'augment de la regla de despesa per part de l'Estat.El líder sindical ha esperat que s'assoleixi una "solució" a la propera reunió, que encara s'ha de convocar. "Catalunya és l'única autonomia que encara té un deute" amb els funcionaris, ha recordat el secretari general de CCOO a Catalunya. El màxim dirigent del sindicat al Principat ha afirmat que "s'haurien d'haver pagat molt abans" les pagues extres i ha assegurat que exigiran de forma "explícita i radical" a la Generalitat que "corregeixi de manera urgent i immediata" la seva posició i les retorni durant l'any que ve.En l'àmbit espanyol, Pacheco ha assegurat que cal modificar "les peces centrals de la reforma laboral" per tal de "retrobar els equilibris" del mercat laboral. El líder de CCOO ha dit que actualment hi ha una "situació positiva" amb el canvi de govern a l'estat espanyol i ha confiat en la "negociació" en el marc de la Mesa del Diàleg Social per abordar les modificacions. Tanmateix, Pacheco ha demanat a Sánchez que vagi més enllà del que acceptin les patronals en la negociació i ha assegurat que CCOO no renuncia a la derogació completa de la reforma laboral. A Catalunya, Pacheco ha demanat que s'activi la Mesa pel Diàleg Social Permanent.Pacheco ha valorat que aquest segon semestre comença "millor" del que va acabar l'anterior perquè s'han assolit acords "en el marc de la concertació social en els àmbits català i espanyol. Concretament, l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) i l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC). El secretari general de CCOO ha celebrat que les millores salarials pactades han "començat a traslladar-se als convenis col·lectius". Segons ha explicat, els convenis signats després dels acords contemplen increments salarials per sobre del 2,5% mentre que abans estaven al voltant de l'1,7%. Tot i això, Pacheco també ha avisat que els sindicats tornaran al carrer si no es dona compliment a tots els acords i "no hi ha repartiment".El secretari general de CCOO ha opinat que "algunes empreses tornaran" la seu social a Catalunya però no ho faran el mateix nombre que van traslladar el domicili social fora del territori arran de l'1-O. "No soc gaire optimista", ha dit Pacheco. Tanmateix, el líder sindical ha assegurat que "no és el més important" i creu que ja ha passat el moment de fer un pla per fomentar-ne el retorn. Segons Pacheco, el que cal és mantenir l'atractiu de Catalunya i fomentar la inversió al Principat, la qual cosa creu que s'ha aconseguit malgrat el conflicte polític. També ha dit que cal derogar el decret llei del 6 d'octubre que va facilitar els moviments de les empreses.

