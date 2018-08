L'ultra de Balsareny que va agredir set persones a Manresa tornarà dimecres a presó

D'aixó no en diuen pas res

Per Anònim el 28 d'agost de 2018 a les 22:36

Ni Rivera ni García Albiol s'això no en diuen pas res, perquè , per ser dels seus. Ja veieu tot l'enrenou per la picabaralla entre una dona i un ciutadà el passat dissabte. cs i pp volen veure la palla en l'ull alié i no volen veure la biga que porten ells ..... simplement FÀSTIC !