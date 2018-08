La Marxa dels Vigatans denunciarà la repressió de l'Estat

Imatge d'arxiu de la Marxa dels Vigatans. Foto: Josep M. Montaner

Steve Cedar, en un dels actes. Foto: José M. Gutiérrez

La Marxa dels Vigatans arribarà a la seva 16a edició amb un missatge de solidaritat amb els presos polítics i els exiliats i contra la repressió de l'Estat. Així ho ha explicat el president d'Òmnium Cultural Osona, Alfred Verdaguer, que en la presentació de l'esdeveniment des de la plaça Major de Vic ha assenyalat que l'edició d'enguany "pren un aire de denúncia i rebuig a les accions repressives que molts catalans han patit per part de l'estat espanyol". Se celebrarà el proper 7 de setembre a partir de dos quarts de 10.L'alcalde en funcions de Vic, Josep Arimany, ha recordat per la seva banda la importància del Pacte dels Vigatans en la defensa dels drets dels catalans i com "Vic i Osona sempre han tingut un paper important en la defensa del patriotisme català". Així mateix, Arimany ha enviat un missatge "unitari per a recuperar les llibertats nacionals en aquests moments difícils".Des que va néixer l'any 2003 per celebrar la Diada Nacional de Catalunya a Osona, la Marxa dels Vigatans ha esdevingut cada vegada més multitudinària. Aquest any, s'esperen superar els 5.000 participants, i ja són prop de 300 persones i de 80 entitats les implicades en l'organització. L'acció, que es farà a la plaça Major de Vic per quart any consecutiu, estarà formada per 26 columnes.El director artístic, Xevi Font, explicava que la Marxa dels Vigatans d'enguany "presenta una estructura similar" però "recordant els fets històrics més recents". D'aquesta manera, una de les novetats serà que les torxes s'apagaran durant uns instants i després es tornaran a encendre per simbolitzar "aquells moments on va semblar que ens apagaven la flama a tots", ha manifestat Font. La cançó escollida per a l'esdeveniment és una adaptació de La cançó del poble del musical Els miserables.Un altre canvi serà que la commemoració de la placa del Bac de Roda anirà totalment a part de la Marxa dels Vigatans . Es farà el dia 10 de setembre i consistirà en lliurar flors grogues davant de la placa.Steve Cedar és un antifeixista osonenc que lluita per la cohesió social i per la igualtat. Col·labora activament amb, entre altres, la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, Càrnies en Lluita, CDR Vic o l'Associació de Veïns del Remei. L'homenatge tindrà lloc el pròxim dilluns dia 3 de setembre a les 8 del vespre al Temple Romà, on Cedar provarà de "donar veu a totes aquelles persones que no en tenen".

