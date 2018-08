Els nous canvis de Youtube que han enfurismat (i de valent) els usuaris

La plataforma Youtube ha anunciat aquesta setmana que inclourà més publicitat en el seu contingut i que hi haurà menys anuncis "saltables". En concret, Youtube col·locarà més espots als canals amb millor rendiment. Així, aquests vídeos generaran més diners al youtuber -el generador del continguts- i també, evidentment, a la pròpia empresa.La durada dels anuncis no saltables serà d'uns 20 segons i els usuaris que pengen vídeos podran triar en quins incloure'ls. Amb aquesta decisió, a més, Youtube vol intentar augmentar el nombre de subscripcions a la versió de pagament, la qual inclou diversos avantatges, entre ells que els vídeos no contenen publicitat.

