Vox es querella contra el jutge belga que va admetre la demanda contra Llarena

Primer de tot qui ho paga ? i desprès amb fara molta gràcia saber com acava. Si condemnen al jutge belga, que, el portaran a Extremera ? Si es pensen que a Belgica funciona com españa es fotaran una óstia que es sentirà fins a Càdis

Vull veure com acava Per Anònim el 28 d'agost de 2018 a les 22:25

Odi, odi i més odi i incultura

Per A. Nònim el 28 d'agost de 2018 a les 21:41 0 0

Tants feixistes hi ha al país veí subvencionant aquesta banda de Vox per interposar una querella i una altre i una altre .... ? No els déus pas sortit de franc oi ?