Què és el «phubbing», la pràctica que cada dia afecta més joves (i no tan joves)?

Phubbing. Així és com es diu la pràctica que, amb l'aparició dels telèfons mòbils intel·ligents, qui més qui menys, tots hem fet alguna vegada. Malgrat que el terme encara no està recollit per l'Institut d'Estudis Catalans, són molts els experts que l'utilitzen. Consisteix a mirar el mòbil -ja sigui per consultar Whatsapps, posar "m'agrada" a les fotografies d'Instagram o contestar correus- mentre una tercera persona et parla.Phubbing, doncs, recull aquest aïllament amb les noves tecnologies tan característiques de les darreres generacions, així com les conseqüències que aquest comportament genera en les persones que ens estan interpel·lant.Un fenomen cada cop més estès entre la gent jove que és més molest i perjudicial del que sembla. Així ho assegura la reputada psicòloga d'Stanford Emma Seppälä a la revista Time : "Irònicament quan fas phubbing et connectes amb algú a través d'Internet, però alhora estàs malmetent la relació amb la persona a qui tens davant".A més a més, altres estudis, com el publicat a Journal of Applied Social Psychology , assenyalen que quan algú es posa mirar el mòbil mentre està amb nosaltres, no només ens molesta, sinó que també repercuteix negativament en la nostra autoestima.

