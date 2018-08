Paco Alcácer ja té equip i no vestirà de blaugrana aquesta temporada

Era una de les tasques prioritàries del Barça abans del tancament del mercat de fitxatges. Paco Alcácer no vestirà la samarreta blaugrana aquesta temporada i marxa cedit al Borussia Dortmund. El club alemany pagarà 2 milions d'euros i es farà càrrec de la fitxa del davanter fins que acabi el curs futbolístic.Tal com ha informat el club català a través d'un comunicat, el Borussia Dortmund, ex-equip d'Ousmane Dembélé, es reserva una opció de compra per 23 milions d'euros més 5 milions de variables. En aquesta operació, el Barça tindrà dret de tempteig. A més, el contracte segellat avui recull que el club blaugrana tindrà un 5% de la plusvàlua d'una hipotètica futura venda del jugador per part del Dortmund a un tercer equip.

