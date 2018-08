Torra farà una crida a «repensar» el país sense fixar terminis al procés

Se acabó el cuento

La agresión en el parc de ciutadella no es aparente como dice ND. Ya hay denuncia y parte psicológico. Sé que es terrible para aquellos que siempre quisieron hacer pasar esto por la revolución de las sonrisas porque les echa abajo el relato, pero el cuento llega a su fin y ya no se puede mantener las mentiras por más tiempo. Muchos independentistas empiezan a mostrar su verdadera cara porque una parte de la sociedad ha dicho basta y se niega a consentir la ocupación del espacio público con la única intención de crear una apariencia de pensamiento único en cataluña. Hay más Cataluñas aparte de la que vende el separatismo