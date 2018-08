La dona morta a l'estació de Sants de Barcelona portava droga a l'interior del cos

La dona d'uns 30 anys que aquest dimarts ha mort a l'estació de Sants de Barcelona portava droga dins del cos, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra adesprés de conèixer els resultats de l'autòpsia. Sobre això, la policia catalana té oberta una investigació per esbrinar d'on venia i a qui s'havia d'entregar.Segons han explicat fonts de la policia catalana, l'avís ha estat rebut a les 9.30 h. del matí d'aquest dimarts quan personal de seguretat de Renfe ha informat que hi havia una dona inconscient. Tot seguit, diverses dotacions dels Mossos i quatre unitats del SEM s'han desplaçat fins al lloc amb la sospita que estava embarassada. Allà, l'han intentat reanimar però no han pogut fer res per salvar-li la vida.Segons les mateixes fonts, encara no es poden determinar les causes de la mort -que tot apunta que estan relacionades amb el volum de droga-, però no s'han detectat elements de criminalitat.

