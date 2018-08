La CUP visita els exiliats a Bèlgica i Forcadell a la presó del Catllar

Mireia Boya i Eulàlia Reguant, membres del secretariat nacional de la CUP, han visitat aquest dimarts tots els "exiliats" a Bèlgica, tal com ha informat l'organització a través d'un comunicat enviat aquesta tarda. Les dues exdiputades parlamentàries han agraït als dirigents independentistes el seu "compromís i exemple".Així, Boya i Reguant s'han trobat amb el 130è president del Govern, Carles Puigdemont; la delegada del Govern a Brussel·les, Meritxell Serret; i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. A més, també han visitat el cantant Josep Valtònyc. D'altra banda, els diputats del Parlament Carles Riera i Natàlia Sànchez, juntament amb l'exparlamentària Gabriela Serra, han visitat l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó del Catllar. Els anticapitalistes denuncien el caràcter "profundament democràtic" de l'Estat per mantenir empresonats polítics compromesos amb l'exercici de l'autodeterminació.Segons el comunicat, la CUP ha agraït a Forcadell el seu compromís i exemple, alhora que ha tornat a exigir la seva llibertat i la de "totes les preses i exiliades polítiques". Els propis Riera i Sànchez també van visitar el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, a la presó de Lledoners, la setmana passada.Amb aquestes visites, la CUP es vol reafirmar en el seu "compromís inequívoc" per l'exercici de l’autodeterminació. "En el marc de l'Estat i del règim del 78, aquesta és la única clau no només per l'alliberament nacional, sinó també per poder dur a terme polítiques de justícia social que puguin garantir les condicions materials necessàries per gaudir de vides dignes", tal com conclou el comunicat.

