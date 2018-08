Retards de més d'una hora a l'R4 per una excavadora que ha caigut a les vies

Derivat d'obstacle caigut a la via i que afecta el subministrament elèctric entre Terrassa i Castellbell i el Vilar la circulació en aquest tram s'efectua per una sola via amb afectacions que poden superar els 60 minuts entre Terrassa i Manresa. — R4 Rodalies (@rod4cat) 28 d’agost de 2018

El servei de la línia R4 de Rodalies de Renfe, que va de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, fins a Manresa, al Bages, presenta retards superiors als tres quarts d'hora des de poc després de les dues del migdia d'aquest dimarts, després que una excavadora hagi caigut a les vies a l'altura de Vacarisses, al Vallès Occidental.La màquina ocupa una de les dues vies que hi ha en aquest punt, fet que obliga a circular només per l'altra entre Terrassa i Castellbell i el Vilar, al Bages. A banda, ha causat afectació al subministrament elèctric. Dues dotacions dels Bombers han hagut d'actuar al lloc dels fets per recollir el vessament d'olis provinents de l'excavadora, en un succés que no ha causat ferits.Després caldrà retirar la màquina de la via i amb posterioritat els tècnics d'Adif hauran d'inspeccionar si hi ha hagut desperfectes a la infraestructura abans no es pugui recuperar la normalitat del servei.

