Els monàrquics catalans s'organitzen per rehabilitar Felip VI

Els monàrquics es mouen per rehabilitar la figura de Felip VI. El passat 17 d'agost, la Unió Monàrquica d'Espanya (UME) va fer la seva presentació en societat a Catalunya. Va ser amb motiu de l'acte de record i homenatge a les víctimes dels atemptats de l'any passat a les Rambles i Cambrils. L'entitat va convocar a un acte de suport a la Corona sota el lema "Catalunya amb el seu rei" . El ressò mediàtic que va tenir ha animat els seus promotors a reforçar la seva presència a Catalunya.La UME va ser fundada fa dos anys, precisament a Barcelona. El seu president és l'empresari Joaquim Corominas. El mes de setembre, l'entitat monàrquica celebrarà una reunió a Barcelona on s'aprovarà un pla d'actuació per als propers mesos. L'objectiu, segons ha explicat a, és "fer pedagogia de la monarquia", especialment a Catalunya, i "ser més presents en la societat catalana". Són conscients que la figura del monarca està molt erosionada a Catalunya i volen abocar-s'hi. Se'ls gira feina.Joaquim Corominas elogia l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant l'acte del 17 d'agost. "No compartim l'opinió d'alguns sectors que els considera una policia política. Van actuar d'una manera molt professional i en tenim una opinió magnífica".En aquests moments, estan preparant diversos actes pels propers mesos, entre ells un de caràcter benèfic pel desembre, a més d'una jura de bandera per a civils per a membres i simpatitzants de l'entitat, que es farà el 20 d'octubre a la caserna militar de Talarn. Que es troben còmodes enmig d'uniformes ho testimonia que van celebrar el 50 aniversari del rei Felip VI en una caserna de la Guàrdia Civil Corominas insisteix en què "la institució monàrquica és totalment apolítica". La UME vol mantenir la màxima independència envers els partits polítics i les plataformes unionistes. Ja ho van fer amb motiu de l'acte del 17-A, quan Vox va intentar coorganitzar amb la UME l'acte de suport al rei, i l'entitat s'hi va negar. Des de l'associació es té clar que han d'evitar ser equiparats a organitzacions d'una ideologia determinada. Segons el seu president, "a la UME hi ha gent de totes les ideologies, també persones d'esquerres".L'associació monàrquica ha rebut diverses peticions d'afiliació des de l'agost i ha aconseguit "fitxar" alguns membres de la noblesa catalana. Corominas explica que en breu faran reformes al seu web perquè s'hi pugui accedir des de totes les llengües oficials de l'Estat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)