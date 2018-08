VÍDEO Els repartidors d'Amazon podran entrar a casa teva fins i tot quan no hi siguis

Amazon dedica bona part dels seus esforços econòmics -i també creatius- a intentar trobar maneres, com més innovadores millor, per expandir el seu negoci fins a límits insospitats. Ara, el gegant del comerç electrònic ha dissenyat un sistema perquè els repartidors puguin entrar a casa dels clients i deixar el paquet encara que aquests no hi siguin.El seu nom és Amazon Key i consisteix en un mecanisme intel·ligent de desbloqueig de les portes. A partir d'un codi, que durà cada paquet de forma individualitzada, un escàner detectarà que el producte està a nom del propietari (o un llogater) i desbloquejarà la porta. Això sí, el sistema comptarà amb una càmera de seguretat perquè l'usuari pugui controlar que tot està sota control.

