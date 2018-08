Detingut un jove de 15 anys a Lleida acusat d'agredir dues noies i un noi a cops de puny

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un jove de 15 anys, veí de Lleida nascut a Marroc, per agredir a dues noies i un noi donant-los cops de puny i llençant-los a terra. Els fets han tingut lloc la passada matinada, deu minuts abans de les dues, a l'aparcament d'un establiment d'oci. Les víctimes, també veïnes de Lleida i nacionalitat espanyola, han patit lesions lleus i van ser traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova.Una vegada s'ha donat l'avís dels fets, agents de la Guàrdia Urbana s'hi han desplaçat i han pogut veure com dos joves s'estaven barallant. S'hi han atansat per separar-los i un d'ells, el que ha acabat detingut, ha intentat agredir els agents.A més a més, segons testimonis el jove hauria provocat danys donant cops de peu i pujant sobre el sostre de dos vehicles estacionats. Se l'acusa de delictes de lesions, danys i resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

