ERC i la CUP votaran els presos polítics i exiliats per a l'alcaldia de Lleida

Els tres partits independentistes amb representació a la Paeria de Lleida han anunciat aquest dimarts el seu vot per a l'alcaldia en el ple extraordinari que tindrà lloc aquest dimecres per investir Fèlix Larrosa, el guanyador de les primàries del PSC, després de la dimissió d'Àngel Ros pel seu nomenament com ambaixador d'Espanya a Andorra. ERC i la CUP homenatjaran els polítics presos i exiliats. El PDECat, en canvi, votarà el seu portaveu.



Així, el PDECat té previst votar la seva candidatura per elegir el nou paer en cap, es a dir el portaveu de la formació, Toni Postius, mentre que ERC-Avancem ho farà, de forma simbòlica per les preses Carme Forcadell i Dolors Bassa, i Meritxell Serret, a l'exili. La Crida-CUP ha anunciat que el seus vots seran per Anna Gabriel, també a l'exili i Jordi Cuixart, a la presó de Lledoners. Les formacions independentistes demanen a Larrosa un gir a les polítiques aplicades fins ara per Ros i trencar amb els acords amb PPC i C's.

Els partits a l'oposició a la Paeria han començat a moure posicions respecte al Ple d'investidura d'aquest dimecres una vegada resoltes les primàries al PSC que han acabat decantant la balança cap a la candidatura de Fèlix Larrosa en detriment de la de Montse Mínguez. El resultat va ser clarament avantatjós pel primer amb 161 vots i 99 la segona.

