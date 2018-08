10 consells bàsics per triar un vi al restaurant

Carta de vins del Restaurant l'Era d'Arenys de Munt Foto: L'Era restaurant

Tot sovint, si som neòfits amb el tema dels vins, passem un mal moment a l'hora de triar l'ampolla al restaurant. Si estem en companyia, pot passar que ens faci vergonya dir que no en sabem, o pitjor encara, fer veure que en sabem quan no és veritat... El vi, com la cervesa, el vermut o la llet, o ens agrada o no ens agrada, i no estem obligats a saber-ne.Les cartes normalment s'ordenen per denominacions d'origen, tot i que podem trobar-les també per tipus de vins, blancs, negres, rosats... I fins i tot per preus, de més barat a més car. Moltes vegades acabem escollint per la columna de la dreta, la del preu, i no sempre encertem. Ni els vins més cars són garantia de res, ni els més barats sempre compleixen les expectatives.- Algunes cartes porten notes de tast indicatives de cada vi; "vi blanc jove i afruitat", "vi negre amb cos i criança de 12 mesos", "rosat de color pàl·lid, suau i llaminer"... Llegiu les notes, us ajudaran.- Si no coneixeu cap vi o voleu tastar-ne algun de nou, pregunteu al sommelier! Per això hi són, ells han fet la carta -com a mínim, haurien de conèixer-la- i us guiaran amb la tria. Compte però amb el preu, pregunteu-lo abans de beure l'ampolla si no voleu sorpreses.- Si sou en un restaurant de cuina de mercat, catalana, si us plau, escolliu vins catalans. N'hi ha de tots preus, tipus i colors. I si sou de viatge, tasteu els vins de la zona igual que fareu amb la seva gastronomia...- Si sou en un restaurant italià, japonès o libanès i no coneixeu els vins de la carta, penseu amb el cava! Els escumosos són uns grans aliats, són apostes segures per la seva versatilitat. Combinen amb gairebé tot tipus de menjar. I ja els coneixeu.- Si heu d'acompanyar un dinar potent, amb coccions llargues, de secrets, preses i carns de caça, escolliu un vi també potent, amb criança. O un cava, però amb poc sucre i llarga criança!- Contràriament, eviteu els vins complexos o molt intensos si el menjar és suau; amanides, verdures, pastes...- Compte si el restaurant té "vi de la casa". Solen ser els més dolents i molt sovint elaborats a 500 kilòmetres d'aquí.- Si t'agrada una denominació d'origen, aposta pels seus vins, però no deixis de tastar-ne d'altres zones. Una DO és garantia de qualitat pel control dels vins que s'hi emparen però tots ells no tenen perquè agradar-vos.- Tasteu nous vins, de noves zones. Quan més informació tingueu, més disfrutareu.- I sobretot, us ha sobrat vi? Emporteu-vos l'ampolla a casa.

